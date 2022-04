Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel promo intitolato Truth (Verità), che potete vedere qui sopra, ci sono alcune scene inedite, tra cui Steven (Oscar Isaac) in quello che sembra un istituto psichiatrico dalle stanze completamente bianche, e Moon Knight in azione contro alcuni criminali (forse al servizio di Arthur Harrow). Il terzo episodio sarà disponibile da mercoledì, e cambierà ambientazione. Alla fine della seconda puntata infatti, Steven ha lasciato il posto a Marc, che è poi volato in Egitto per inseguire Arthur Harrow.

La serie Marvel intitolata Moon Knight ha come protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

