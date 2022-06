Marvel Studios ha pubblicato un nuovo spot per Ms Marvel, in cui Kamala è al fianco di un nuovo eroe, in quel che è a tutti gli effetti un team up.

Dalle poche immagini dello spot, che potete vedere qui sopra, si tratta di Red Dagger (Aramis Knight), un vigilante creato sulle pagine della serie a fumetti di Ms Marvel del 2016, scritta da Willow Wilson e Mirka Andolfo.

Nei fumetti, il ragazzo finisce per vivere sotto lo stesso tetto di Kamala, dopo un fugace incontro in Pakistan. Ovviamente non ci è dato sapere come verrà trattato nella serie tv.

Il primo episodio di Ms Marvel è disponibile su Disney+.

