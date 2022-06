Ildi Ms Marvel, in arrivo su Disney+ questo mercoledì, conferma la presenza di(Succession, Inventing Anna) nel cast della nuova serie Marvel Studios.

Nel video, che potete vedere qui sopra, potete vedere Moayed nei panni dell’agente Cleary della Damage Control, apparso in Spider-Man No Way Home.

Marvel Studios ha anche pubblicato un nuovo poster dedicato alla serie, con la silhouette di Kamala su uno sfondo magenta, potete vederlo qui sotto:

Oltre alla protagonista Iman Vellani, fanno parte del cast di Ms. Marvel anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

A dirigere gli episodi della serie il duo composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Il team di registi è poi composto da Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. La sceneggiatura di Ms. Marvel è scritta da Bisha K. Ali.

La serie debutterà il prossimo 8 giugno su Disney+.

Cosa ne pensate del nuovo spot e del poster di Ms Marvel? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book