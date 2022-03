Dopo il primo assaggio al Disney+ Day , ecco finalmente il primo trailer ufficiale di, il debutto di Kamala Khan nell’Universo Cinematografico Marvel con la serie che vedremo su Disney Plus dall’8 giugno.

Un coloratissimo trailer che sprizza personalità da tutti i pori come la stessa Iman Vellani, che interpreta l’iconico personaggio molto amato dai fan: Kamala Khan, una pakistana-americana di 16 anni cresciuta a Jersey City.

Ms. Marvel, lo ricordiamo, si collegherà direttamente a The Marvels, il sequel cinematografico di Captain Marvel.

Ecco anche il trailer originale e il poster:

MS. MARVEL: LA TRAMA DELLA SERIE

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Oltre alla protagonista Iman Vellani, fanno parte del cast di Ms. Marvel anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

A dirigere gli episodi della serie il duo composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Il team di registi è poi composto da Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. La sceneggiatura di Ms. Marvel è scritta da Bisha K. Ali.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.