Netflix ha annunciato l’evento DROP 01 condividendone il trailer e il poster.

L’appuntamento virtuale sarà in streaming su Twitch e YouTube mercoledì 27 settembre a partire dalle 18, ora italiana.

Lo speciale, della durata di 90 minuti, regalerà l’anteprima digitale di Castlevania: Nocturne, composta dai primi tre episodi, annunci a sorpresa e numerosi sneak peek dei nuovi progetti animati di Netflix.

Tra i titoli al centro dell’evento ci saranno quindi Scott Pilgrim Takes Off, Sonic Prime Chapter 3, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, Blue Eye Samurai, Pluto, Masters of the Universe: Revolution e molti altri.

Netflix ha collaborato con Konami, Sonic the Hedgehog/Sega, Wildbrain, Ubisoft, UCP, a division of Universal Studio Group, Studio M2, Mattel, Capcom, Crystal Dynamics e Legendary.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dall’evento Netflix DROP 01?

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili