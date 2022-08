Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return, il trailer del documentario che svela il dietro le quinte della serie

I fan di Star Wars, in attesa di Andor, potranno riempiere le proprie giornate con la visione del nuovo documentario Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return, di cui sono stati condivisi il trailer e il poster ufficiali per annunciarne il debutto su Disney+ previsto per l’8 settembre.

Il trailer mostra alcune dichiarazioni dei due protagonisti Ewan McGregor e Hayden Christensen, interpreti di Obi-Wan e di Darth Vader/Anakin Skywalker, e della regista Deborah Chow.

Nel video l’attore scozzese ammette che ricorda ancora alla perfezione la prima volta che ha visto Guerre Stellari, mentre Hayden parla delle emozioni provate nel ritornare sul set di un progetto della saga.

Nel trailer spazio anche ad alcuni momenti della preparazione fisica per i combattimenti con le spade laser, molte scene che svelano il dietro le quinte delle riprese e tante emozioni.

Ecco il poster:

Il documentario, come svelato sul sito di Star Wars, proporrà anche curiosità sulla creazione degli oggetti di scena, sui costumi e sul lavoro compiuto per portare in vita il nuovo capitolo della storia del cavaliere jedi.

Fonte: Disney+