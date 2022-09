Il 20 ottobre arriverà su Peacock la stagione 2 di One Of Us Is Lying, e il trailer regala qualche anticipazione sui nuovi misteri al centro della trama.

Le puntate precedenti raccontavano quello che accadeva quando cinque studenti del liceo erano costretti a trascorrere un’ora in punizione e solamente quattro di loro uscivano dalla classe ancora vivi. Tra i sospetti della morte di Simon c’erano quindi Bronwyn (Marianly Tejada), Nate (Cooper van Grootel), Addy (Annalisa Cochrane) e Cooper (Chibuikem Uche).

Nel season finale è stato svelato che è stato Jake, ex amico di Simon e fidanzato di Addy, a compiere il delitto. Durante un confronto con il giovane nel bosco è stato sparato un colpo d’arma da fuoco e Jake è rimasto gravemente ferito. Due settimane dopo la polizia è convinta che Jake sia fuggito. I giovani ricevono però un misterioso messaggio in cui viene detto di seguire le istruzioni che riceveranno o verrà rivelato a tutti quello che hanno fatto.

Nella seconda stagione si vedrà quindi fino a che punto i quattro saranno disposti a spingersi pur di proteggere il proprio segreto.

Nel trailer si può quindi vedere chi perderà il controllo, come affronteranno la complicata situazione e i protagonisti provare a liberarsi dal peso dei segreti legati al loro passato.

La serie si basa sull’omonimo romanzo scritto da Karen M. McManus ed Erica Saleh sarà showrunner e produttrice esecutiva dei nuovi episodi.

Fonte: TVLine