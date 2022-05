Only Murders in the Building

Steve Martin, Martin Short & Selena Gomez, stars of Hulu show "Only Murders in the Building," introduce Peter Rice, chairman of Disney General Entertainment Content@disneyadsales #disneyupfront #UpFronts2022 $DIS @WaltDisneyCo pic.twitter.com/C2nnzqcIcz — Andy Plesser (@Beet_TV) May 17, 2022

In occasione degli upfront della Disney, HULU ha lanciato il teaser trailer ufficiale delladi: a presentarlo sul palco dell’evento per gli inserzionisti nientemeno che i protagonisti Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. I nuovi episodi della fortunata serie distribuita in Italia su Disney+ arriveranno a partire dal 28 giugno, nella sezione Star.

Nella nuova stagione, ve lo ricordiamo, ci sono anche Cara Delevingne nel ruolo di Alice, Amy Schumer che sarà se stessa, e Aaron Dominguez nel ruolo di Oscar, un amico di Mabel. Tra i membri del cast ci saranno inoltre Da’Vine Joy Randolph, Tina Fey, Jackie Hoffman, Nathan Lane, James Caverly e Michael Rapaport nei panni del detective che indaga sull’omicidio di Bunny.

La sinossi della seconda stagione è la seguente:

In seguito alla sconvolgente morte del presidente del consiglio di amministrazione di Arconia, Bunny Folger, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) sono i co-creatori e gli sceneggiatori della serie, oltre a ricoprire il ruolo di executive producer al fianco di Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (il creatore di This Is Us) e Jess Rosenthal.

