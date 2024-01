AMC+ ha diffuso in rete un nuovo trailer di Parish, la serie con Giancarlo Esposito che debutterà a marzo su AMC e sul suo servizio di streaming AMC+.

La serie di 6 episodi segue Gracian Parish, un padre di famiglia e orgoglioso proprietario di un servizio di auto di lusso a New Orleans. Dopo che suo figlio viene assassinato violentemente e i suoi affari crollano, l’incontro con un vecchio amico fa riaffiorare vecchie abitudini, mandando Gracian contro un violento sindacato criminale.

Trovate il trailer nella parte superiore della pagina.

Nel cast della serie tv anche Zachary Momoh nel ruolo del gangster dello Zimbabwe residente a New Orleans, The Horse; Paula Malcomson nel ruolo della moglie di Parish e madre dei suoi due figli, Rose; Skeet Ulrich nel ruolo di una vecchia conoscenza di Gray, Colin; Bonnie Mbuili nel ruolo di Shamiso Tongai, la sorella maggiore intelligente e protettiva di The Horse; Ivan Mbakop sarà invece il fratello, Zenzo; Arica Himmel nel ruolo della figlia di Gray e Rose, Makayla; e Dax Rey nel ruolo del figlio di The Horse, Luke.

Parish è basato sulla serie britannica The Driver, creata da Danny Brocklehurst e Jim Poyser. È prodotto da AMC Studios, in associazione con A+E Studios e Thruline Entertainment. Brocklehurst è co-creatore e produttore esecutivo. Eduardo Javier Canto e Ryan Maldonado sono showrunner e produttori esecutivi insieme a Giancarlo Esposito.