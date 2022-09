Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Walker Scobell nel primo teaser trailer della serie

L’evento D23 ha regalato anche il primo teaser della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, tratta dai romanzi di Rick Riordan. Il video, condiviso online, è accompagnato dalla voce narrante del protagonista che ricorda che essere metà umani e metà divini è pericoloso.

Il filmato mostra inoltre il luogo dove i giovani vengono addestrati, mostrandoli con le armature, mentre Percy parla di potenziali rischi che dovrà affrontare.

“Avete visto quei gufi negli alberi?” ha commentato lo scrittore e produttore Rick Riordan sul suo blog oggi. “Sono veri gufi che si trovavano per caso tra gli alberi il giorno in cui abbiamo girato quelle scene. Penso che fosse una benedizione da parte di Atena! Ovviamente, è uno sguardo super corto e super prematuro alla serie. Non vediamo nemmeno Annabeth e Grover! Ma tempo al tempo, e quando vedrete il resto… wow! Sarà valsa l’attesa!”

Il nuovo progetto prodotto per Disney+ avrà ora Walker Scobell nella parte di Percy Jackson, Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase e Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood.

Le riprese sono attualmente in corso in Canada e dal set, negli ultimi giorni, sono arrivati numerosi aggiornamenti riguardanti il lavoro compiuto sulla prima stagione. Rick Riordan sta controllando con grande attenzione la produzione e aggiorna costantemente i suoi fan.

Fonte: Disney