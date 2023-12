Mancano poche ore al debutto del terzo episodio di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo su Disney+, ed ecco arrivare online uno sguardo alla nuova puntata della serie.

In una clip diffusa in esclusiva da ComicBook.com, vediamo Annabeth (Leah Jeffries) condurre Percy (Walker Scobell) e Grover (Aryan Simhadri) fuori da Campo Mezzosangue, nel mondo reale, imponendosi come loro guida. Poco dopo, li vediamo su un taxi a New York, mentre Grover parla dell’importanza delle missioni, facendo ovviamente riferimento alla loro missione di recuperare il fulmine di Zeus (Lance Reddick), apparentemente rubato da Ade (Jay Duplass). “Una missione è qualcosa di sacro,” spiega il ragazzo. “Essere incaricati di una missione è come essere in conversazione con gli stessi dèi”, conclude. Infine, vediamo i ragazzi salire su un bus, pronti per il loro viaggio…

