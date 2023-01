Rian Johnson, mentre sta ottenendo un grande successo con Glass Out: Knives Out, sta per presentare anche la nuova serie Poker Face, di cui Peacock ha condiviso il trailer.

I dieci episodi hanno come protagonista Natasha Lyonne nel ruolo di Charlie Cale, una detective privata che sa distinguere immediatamente chi mente, a prescindere dal loro alibi. Mentre viaggia a bordo della sua Plymouth Barracuda del ’69, Cale si ritrova costantemente alle prese con nuovi casi da risolvere.

Tantissime le star che appariranno negli episodi e nell’elenco ci sono anche Adrian Brody, Joseph Gordon-Levitt, Cherry Jones, Tim Meadows, Nick Nolte, Rhea Perlman, Ron Perlman, Jameela Jamil, Judith Light, Chloë Sevigny, Hong Chau, Lil Rey Howey, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson, Charles Melton, Coltan Ryan, Luis Guzmán, Ellen Barkin, Clea DuVall, Benjamin Bratt, S. Epatha Merkerson, Danielle MacDonald, Rowan Blanchard, Simon Helberg, Brandon Michael Hall, Reed Birney, Angel Desai, Audrey Corsa, Chelsea Frei, Dascha Polanco, Jasmine Aiyana Garvin, Leslie Silva, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo, e Shane Paul McGhie.

Lyonne è coinvolta anche come produttrice della serie, mentre Johnson ha scritto e diretto varie puntate.

Fonte: YouTube