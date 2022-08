Rick and Morty

Rick and Morty tornerà sugli schermi di Adult Swim con gli episodi della stagione 6 e un nuovo video promozionale regala delle sequenze inedite.

Recentemente l’emittente ha inoltre condiviso i titoli delle 11 puntate (potete leggerli in questa notizia) e la sinossi ufficiale di questo nuovo capitolo della storia:

È la sesta stagione e Rick e Morty sono tornati! Riprendi da dove li abbiamo lasciati, usurati e pieni di sfortuna. Riusciranno a riprendersi per altre avventure? O verranno travolti da un oceano di piscio! Chi lo sa?! Piscio! Famiglia! Intrighi! Un branco di dinosauri! Ancora piscio! Un’altra stagione da non perdere del tuo programma preferito.

Attualmente non è stata svelata la data di uscita della stagione 6 su Netflix e bisognerà attendere per poter scoprire quando gli episodi debutteranno in tutto il mondo.

Fonte: YouTube