Ricky Gervais ha collaborato nuovamente con BBC, dopo un decennio, in veste di regista per realizzare il corto 7 Minutes.

L’opera fa parte del progetto ideato da Jon Petrie che prevede la messa in onda di 11 cortometraggi.

7 Minutes è stato scritto da Henry Carlile e Jonathan Parramint. Nel cast ci sono invece Joe Wilkinson e Seroca Davis e al centro della trama ci sono due persone che stanno riflettendo sulla possibilità di suicidarsi.

La sinossi dichiara:

Un binario ferroviario isolato sembra il posto perfetto per farla finita, fino a quando qualcuno si presenta nello stesso luogo con la stessa idea. Imbarazzante.

Ogni corto avrà una durata di 10-15 minuti. Il progetto permetterà a Ricky di tornare a collaborare con BBC dopo Life’s Too Short, con star Warwick Davis, andata in onda dal 2011 al 2013. Lo script era stato firmato dalla star insieme a Stephen Merchant. Negli ultimi anni Gervais ha invece lavorato con Netflix, per cui ha realizzato la serie After Life, di cui è stato anche protagonista.

I corti saranno disponibili su BBC iPlayer prima di essere trasmessi su BBC Three nei prossimi mesi.

Fonte: Deadline