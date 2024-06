Disney+ ha condiviso il trailer di Rivals, la serie in otto episodi con protagonisti David Tennant, Alex Hassell e Aidan Turner.

Il progetto è tratto dal romanzo scritto nel 1988 da Jilly Cooper e la storia è ambientata negli anni ’80.

Hassell avrà la parte di Rupert Campbell-Black, un ex campione olimpico e membro del Parlamento che viene descritto come un incorreggibile libertino e carismatico in modo pericoloso.

Tennant sarà invece Lord Tony Baddingham, responsabile di Corinium Television e nemico di Rupert.

LEGGI – David Tennant tornerebbe a interpretare Killgrave nel MCU

Nel cast ci saranno inoltre Aidan Turner nei panni di Declan O’Hara, giornalista e presentatore televisivo che viene coinvolto nello scontro tra i due protagonisti, mentre Nafessa Williams sarà Cameron Cook, una talentuosa executive americana che viene fatta venire nel Regno Unito da Tony per produrre il nuovo talk show condotto da Declan. Katherine Parkinson sarà invece Lizzie Vereker, una scrittrice che nella vita reale è alle prese con l’assenza di romanticismo, e Bella Maclean nei panni di Taggie O’Hara, la figlia maggiore di Declan, dal cuore tenero e molto determinata, che attira l’attenzione di Rupert.

Il cast è completato anche da mily Atack (Almost Never), Catriona Chandler (Pistol), Oliver Chris (Trying), Danny Dyer (EastEnders), Rufus Jones (Little Darlings), Lisa McGrillis (Sex Education), Luke Pasqualino (Shadow and Bone), Claire Rushbrook (Wilderness) e Victoria Smurfit (Once Upon a Time).

Che ne pensate del trailer della serie Rivals? Seguirete gli episodi?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: TVLine

I film e le serie imperdibili