Rogers: The Musical diventa realtà, al D23 l’esibizione dello show mostrato in Hawkeye, ecco il video

Una delle scene più apprezzate di Hawkeye è stata quella dedicata a Rogers: The Musical e all’evento D23 Expo lo show è diventato brevemente realtà, come dimostrano i video condivisi online.

Marvel ha infatti portato sul palco a sorpresa un cast di interpreti che si è esibito sulla canzone Save the City, la stessa apparsa nella puntata dello show con Jeremy Renner.

La performance ha al centro gli Avengers e ruota intorno alla Battaglia di New York che ha visto gli eroi scontrarsi con Loki e i Chitauri.

In Hawkeye Cliff era stato mostrato mentre accompagna i figli a vedere Rogers: The Musical, decidendo però di uscire in anticipo. Nel film Spider-Man: No Way Home, inoltre, si vede una locandina dello spettacolo.

Per ora i vertici della Marvel non hanno svelato se ci sono altri progetti riguardanti lo spettacolo inventato per il piccolo schermo, ad esempio delle possibili performance nei parchi tematici della Disney, dove è stato dato recentemente maggior spazio agli Avengers.

Fonte: Variety