Tramite un breve teaser trailer, Sanrio conferma che sta lavorando a una speciale serie TV live-action dedicata ai Bosanimal.

Il teaser trailer proviene proprio dalla linea Bosanimal di Sanrio. I personaggi sono cresciuti costantemente tra i fan grazie all’anime, e il team è pronto a compiere un passo nel regno del live-action. La serie debutterà sul servizio VOD di Fuji TV questo autunno e vedrà l’attrice Mone Kamishiraishi doppiare Sakura, una piccola coniglietta rosa.

Si tratta di un gruppo diverso da quello di Hello Kitty and Friends. Questa nuova linea si concentra su un simpatico coniglietto rosa di nome Sakura e le sue amiche Cathy the Cat e Ran the Hamster. Creata nel 2021, questa linea Sanrio si sta facendo un nome negli ultimi anni con un anime di successso tr ai più giovani.

Nel nostro paese la serie potrebbe arrivare su Netflix. La società ha infatti una relazione di lunga data con Netflix poiché il servizio ospita serie come Aggretsuko, Gudetama e molte altre del gruppo Sanrio.

