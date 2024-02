Dopo quella del 2023, T-Mobile ci regala una nuova reunion di Scrubs in un promo ideato per il Super Bowl in cui Zach Braff e Donald Faison, indimenticabili protagonisti di J.D. e Turk, ballano, insieme a Jason Momoa, una versione remixata di Flashdance… What a Feeling, l’indimenticabile singolo di Irene Cara prodotto da Giorgio Moroder che valse ai due, e alla pellicola di Adrian Lyne con Jennifer Beals, l’Oscar per la miglior canzone nel 1984.

Nella pubblicità, che trovate nella parte superiore di questa pagina, le star di Scrubs Zach Braff e Donald Faison suonano alla porta della casa di Jason Momoa per sentirsi dire che la festa in programma è cancellata perché lui sta aspettando “il tizio per il collegamento via cavo di internet”. Ed è a questo punto che Braff inizia a cantare e ballare illustrando alla star di Aquaman i vantaggio del nuovo wi-fi targato T-Mobile.

E non si tratta dell’unica sorpresa proposta dallo spot: vi conviene guardarlo fino alla fine per gustarvi anche un altro cameo illustre.

Anche lo scorso anno T-Mobile, per il Super Bowl, aveva pensato a una reunion di Scrubs. Nel 2023 però, Zach Braff e Donald Faison erano affiancati da John Travolta e lo spot citava, inevitabilmente, Grease. Lo trovate in questa pagina.

Scrubs: vedremo mai un revival dell’amatissima sit-com?

Si parla da anni di un possibile revival di Scrubs e noi di BadTaste abbiamo avuto la possibilità di discuterne, un po’ di tempo fa proprio con Zach Braff nel corso di un’intervista.

L’attore ci aveva spiegato che, inevitabilmente, da quando la questione è riemersa con prepotenza online qualche anno fa, il tema del revival di Scrubs scappa fuori in molte conversazioni che fa, specie con la stampa anche per via di come sulle piattaforme streaming, contenuti del genere hanno dimostrato di calamitare l’attenzione delle persone. Poi, nello specifico, ha aggiunto: “Penso che, chiaramente, funzionerebbe meglio come serie limitata, non come una stagione lunga da venti, ventidue episodi. Posso sicuramente dire, per quel che mi riguarda, che se Bill Lawrence vorrà scriverla, io ci sarò!”

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!