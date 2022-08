Il 18 settembre arriverà su Paramount+ la stagione 6 della serie SEAL Team, di cui è stato condiviso il trailer.

Le dieci puntate inedite saranno distribuite settimanalmente e riportano sugli schermi il progetto con star David Boreanaz, Max Thieriot, Neil Brown, Jr., AJ Buckley, Toni Trucks e Raffi Barsoumian nel ruolo di alcuni membri dei Navy SEAL.

Gli episodi danno spazio alla vita personale e professionale dei militari più specializzati mentre vengono addestrati, si preparano ed entrano in azione con missioni ad alto rischio.

Boreanaz ha il ruolo di Jason Hayes, il leader rispettato e intenso del team Tier One, la cui vita a casa ha subito delle conseguenze a causa della sua attività come militare. Il suo team comprende Ray Perry (Brown, Jr), il suo confidente più fidato; Sonny Quinn (Buckley), un soldato eccezionale e leale dal passato complicato che deve lottare contro le tendenze autodistruttive; Clay Spenser (Thieriot), un SEAL giovane con un’insaziabile determinazione e impegno; e Omar Hamza (Barsoumian), che ha quindici anni di esperienza come SEAL ed è figlio di immigrati siriani, con una profonda comprensione del Medio Oriente.

Tra i protagonisti c’è anche Lisa Davis (Trucks), presenza essenziale per il successo del team.

Ecco la prima foto dei nuovi episodi e il poster:

Che ne pensate del trailer della stagione 6 di SEAL Team? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline