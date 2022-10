She-Hulk: guarda la nuova clip dedicata al twerk e al dietro le quinte

Marvel Studios ha pubblicato un’ultima clip dedicata ai momenti di twerk dietro le quinte di She-Hulk: Attorney at Law. Nella clip ci sono anche momenti dell’ultimo episodio quindi non guardatela se non volete incappare in spoiler.

La nuova clip mostra tanti momenti dietro le quinte, con tutto il cast intento a ballare. Non ci sono solamente le scene con Megan Thee Stallion, ma anche balletti presi dagli ultimi episodi.

She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

