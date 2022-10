She-Hulk rende omaggio alla sigla d’apertura de L’incredibile Hulk: un video mette a confronto le due sequenze

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La scena d’apertura dell’ultimo episodio di She-Hulk: Attorney At Law ha reso omaggio alla storica sigla de L’incredibile Hulk (The Incredible Hulk), la serie televisiva americana andata in onda dal 1977 al 1982, per un totale di 81 episodi più due film pilota.

Un video mette a confronto le due scene nel dettaglio e potete vederlo cliccando sul player qui sopra.

