Disney+ ha condiviso il poster e ildella serie originale in sei partiti intitolata, realizzata con i Walt Disney Animation Studios e che sarà disponibile in streaming dal 27 aprile.Il progetto prodotto da Supper Club permetterà al pubblico di entrare all’interno del processo di animazione mentre alcuni dei talentuosi artisti degli Studios insegnano a disegnare gli amati personaggi Disney, tra cui Kuzco da Le Follie dell’Imperatore, Olaf da Frozen, il Genio da Aladdin, Capitan Uncino da Le Avventure di Peter Pan, Mirabel da Encanto e il giovane Simba da Il Re Leone.

Ecco il poster:

Una serie documentaristica intima e di formazione, Sketchbook – Come nasce un disegno con Walt Disney Animation Studios porta sulle scrivanie e nelle vite di artisti e animatori di talento che insegnano a disegnare un personaggio iconico di un film dei Walt Disney Animation Studios. Ogni episodio si concentra su un singolo artista che illustra un personaggio che ha contribuito a creare o che lo ha ispirato a voler essere parte degli Studios. Mentre si apprendono i passaggi per disegnare questi personaggi, si scopre anche che gli artisti hanno tutti una storia unica da raccontare su come sono arrivati in Disney e sul personaggio che hanno scelto. Dai creatori di Chef’s Table, questa esperienza esclusiva darà agli spettatori di tutte le età la possibilità di comprendere come questi amati personaggi prendono vita sullo schermo, introducendoli allo stesso tempo a un nuovo gruppo di personaggi che fanno parte della vita reale.

Jason Sterman, director ed executive producer, Supper Club, ha dichiarato:

Questa serie offre uno sguardo senza precedenti su come questi amati personaggi prendono vita. Siamo onorati di presentare questo incredibile gruppo di artisti che si sono affidati a noi non solo per raccontarci il loro lavoro, ma anche per condividere le loro storie personali e spesso emotive. Non vediamo l’ora che il pubblico venga ispirato a disegnare.

Amy Astley, senior vice president, Publicity/Communications, Creative Legacy, and Brand Strategy per Walt Disney Animation Studios ha aggiunto:

Ripensate ai vostri film preferiti dei Walt Disney Animation Studios, che si tratti degli albori, dei film della nostra rinascita degli anni ‘90 o di quelli pluripremiati di oggi come Encanto e Frozen, ognuno di loro inizia con un’idea, una matita e un artista. E tra le migliaia di artisti che hanno creato i nostri 60 film nell’ultimo secolo, ogni persona ha una storia unica e speciale. È stato un onore collaborare con Supper Club, i cui progetti come Chef’s Table creano ritratti intimi di persone di talento. Con Sketchbook – Come nasce un disegno, la nostra speranza è quella di semplificare l’arte del disegno, rendendola accessibile a chiunque voglia prendere in mano carta e matita, approfondendo al contempo la conoscenza per le persone che contribuiscono alla realizzazione dei nostri film.

Sketchbook – Come nasce un disegno con Walt Disney Animation Studios è prodotto da Supper Club in collaborazione con Disney Animation. Per Supper Club, Jason Sterman, David Gelb e Brian McGinn sono gli executive producer. Per Walt Disney Animation Studios, Amy Astley è executive producer. Sterman, Leanne Dare e Andrew McAllister sono i registi.

I personaggi e gli artisti presenti nella serie sono i seguenti:

“Kuzco” da Le Follie dell’Imperatore

Il percorso di Gabby Capili verso l’animazione Disney è iniziato da giovanissimo quando ha visto il suo primo film Disney in un cinema con suo padre, Le follie dell’imperatore. Mentre Gabby ci insegna a disegnare il suo personaggio preferito del film, “Kuzco”, condivide anche l’importanza di seguire il proprio istinto e di essere liberi di lasciare che la vita ti guidi verso il tuo destino.

Mentre ci insegna a disegnare uno dei personaggi più amati di Disney Animation, “Olaf”, dai film di Frozen che hanno ottenuto un successo mondiale, Hyun Min Lee condivide la gioiosa meraviglia del personaggio e come ha trasformato una perdita personale in una luce che l’ha guidata nella sua carriera nel campo dell’animazione.

Il leggendario animatore Disney Eric Goldberg ci guida attraverso le fasi di creazione del suo personaggio più iconico, “Il Genio” di Aladdin, e racconta fino a che punto Robin Williams ha influenzato il personaggio stesso e la sua animazione.

Cresciuto in Corea del Sud, l’animatore e character designer Disney Jin Kim è sempre stato affascinato dai cattivi dei film Disney. Mentre Jin ci insegna a disegnare il “Capitan Uncino” de Le Avventure di Peter Pan, scopriamo che, a causa del suo daltonismo, il suo viaggio in America e il suo lavoro in Disney stavano per essere messi a rischio.

La story artist di Disney Animation Samantha Vilfort ci insegna a disegnare uno dei nuovi personaggi degli Studios, “Mirabel Madrigal”, dal premiato film di successo Encanto. La sua storia ha una profonda connessione con la volontà di Mirabel nell’essere diversa da tutti gli altri membri della famiglia.

Lo storico animatore Disney Mark Henn ci insegna a disegnare uno dei suoi personaggi preferiti, Il giovane Simba” da Il Re Leone. Attraverso la storia di Mark, impariamo l’importanza di non rinunciare mai ai propri sogni, anche di fronte a un rifiuto.

