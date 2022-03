ha sempre parlato dei temi più attuali, dalla pandemia alle elezioni statunitensi, e nel prossimo episodio, affronterà il conflitto tra

Nel prossimo episodio, intitolato “Back to the Cold War” (Ritorno alla Guerra Fredda) Mr. Mackey si preparerà alla Guerra Fredda continuando a chiamare un’allerta per emergenza nucleare, comprese richieste di budget per costruire un rifugio anti atomico, e 25 copie in VHS di Alba Rossa, il film del 1984 in cui dei teenager scavezzacollo affrontavano le truppe sovietiche durante un’invasione degli Stati Uniti.

Nel frattempo, Butter sarà impegnato in una competizione sportiva sui capi d’abbigliamento, e dovrà sbaragliare la concorrenza.

Potete vedere il trailer ufficiale dell’episodio, che andrà in onda negli Stati Uniti giovedì e nel nostro paese la prossima settimana, qui sopra.

La stagione 25 di South Park è disponibile su Sky e Now TV.

