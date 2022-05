In occasione della Star Wars Celebration di Anaheim, la Lucasfilm ha lanciato oggi il primo trailer della stagione di, la serie animata che segue gli eventi successivi all’Ordine 66 e in particolare le avventure della Clone Force 99, AKA la Bad Batch, un gruppo di cloni geneticamente modificati.

Dopo l’epico finale della prima stagione, questo nuovo trailer la trandoshana Cid (Rhea Perlman) dice al gruppo che hanno la possibilità di comprare la loro libertà, ma Hunter le risponde che sono già liberi, spiegando che altre persone hanno bisogno del loro aiuto nella Galassia. Scopriamo anche, tra numerose scene d’azione e combattimenti, che le perfide macchinazioni di Palpatine avranno un ruolo centrale nella seconda stagione.

Nella serie tornerà Dee Bradley Baker come doppiatore dei cloni, e Michelle Ang come doppiatrice di Omega, che abbiamo scoperto essere una clone e replicante non modificata di Jango Fett.

Durante il panel alla Star Wars Celebration è stata mostrata anche una clip dei nuovi episodi, con al centro una Omega più grandicella (quindi ci sarà un salto temporale tra la prima e la seconda stagione). Ha i capelli più lunghi e sembra più grande, e ha un’armatura come quella del resto della Clone Force 99. Nella scena, Tech sta facendo imparare a memoria a Omega i tipi di navi imperiali, per darle qualche strumento in più per tenersi lontana dai guai. Ma l’astronave viene attaccata da degli alieni simini a granchi, e Tech e Omega devono correre a salvare il resto dell’equipaggio, inseguito dalle creature.

La stagione 2 di Star Wars: The Bad Batch debutterà in autunno su Disney Plus. Tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.