In occasione della Geeked Week, Netflix ha svelato il trailer della seconda stagione di Sweet Home, la serie horror Sudcoreana in arrivo il 1 dicembre.

In un mondo in cui il desiderio diventa mostruoso, Sweet Home Stagione 2 segue i sopravvissuti di Green Home e Hyun-su che combattono per sopravvivere in nuovi luoghi, mentre emergono altri esseri e fenomeni misteriosi.

Sfondo dei nuovi episodi sarà uno stadio da baseball diroccato, i protagonisti lasciano Green Home e si avventurano nel mondo esterno: i sopravvissuti si sono radunati nello stadio e hanno costruito una comunità, ma non possono abbassare la guardia.

Song Kang è nuovamente Hyun-su, la regia è di Lee Eung-bok e la sceneggiatura di Kim Kanbi, che si sono ispirati al webtoon originale e hanno ampliato l’universo della serie, con un nuovo gruppo di personaggi e mostri.

