Tales of the Jedi: il nuovo trailer svela la data di uscita e mostra Yaddle

Disney+ ha condiviso il trailer di Star Wars: Tales of the Jedi svelando la data di uscita: mercoledì 26 ottobre.

La serie era stata annunciata durante la Star Wars Celebration e ogni episodio racconterà la storia di un cavaliere dell’epoca prequel, tra cui Qui-Gon Jinn, il conte Dooku, Mace Windu, Anakin Skywalker e Ahsoka Tano.

La prima stagione sarà composta da sei puntate.

Nel trailer si vede anche Yaddle, membro del Consiglio Jedi, che nella saga si occuperà di molti padawan, tra cui Oppo Rancisis ed Empatojayos Brand, che sopravvive alla Grande Purga Jedi.

Tra i produttori esecutivi dello show ci sarà anche Dave Filoni, ideatore del progetto che darà spazio a vari personaggi dell’universo stellare, che aveva dichiarato:

Quando viaggiavo per andare sul set di The Mandalorian e tornare a casa avevo preso l’abitudine di scrivere delle storie in aereo per trascorrere il tempo. E ho ideato questa storia. Volevo esplorare alcuni personaggi e sfruttare le idee avute mentre realizzavo The Clone Wars e che non erano materiale per una serie intera.