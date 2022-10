Teen Wolf: la data di uscita e uno sneak peek del film in arrivo su Paramount+

Il New York Comic-Con 2022 ha regalato ai fan di Teen Wolf la data di uscita del film e un nuovo sneak peek dell’atteso progetto che continuerà la storia iniziata nella serie di MTV.

L’appuntamento è per il 26 gennaio 2023 negli Stati Uniti e in Canada e per il 27 gennaio nel Regno Unito, America Latina e Australia. Le date della distribuzione internazionale saranno invece rivelate prossimamente.

Nella clip diffusa online, inoltre, si può vedere un attacco che vede coinvolto Scott McCall, interpretato da Tyler Posey.

Il film scritto e prodotto da Jeff Davis, creatore dello show originale, racconterà quello che accade quando un terrificante male emerge a Beacon Hills. I lupi ululano di nuovo, chiedendo il ritorno di banshee, werecoyote, hellhound, kitsune e tutte le altre creature della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più un teenager ma ancora un alpha, può unire nuovi alleati e amici fidati per lottare contro quello che potrebbe essere il nemico più potente e mortale che abbiano mai affrontato.

Potete rimanere aggiornati grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate della data di uscita e dello sneak peek di Teen Wolf: Il Film? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook