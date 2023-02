Toho Animation ha rivelato il trailer e il poster della nuova serie animata The Apothecary Diaries, in arrivo prossimamente sugli schermi.

La storia ha come protagonista una giovane che cerca di usare le sue conoscenze farmaceutiche per risolvere misteri e crimini.

Il racconto ha debuttato prima tra le pagine ed è poi stato adattato per il piccolo schermo.

Yukiko Nakatani ha firmato il design dei personaggi, Misato Aida ha avuto l’incarico di color designer e Katsumi Takao è l’art director della serie.

Alla regia c’è invece Yu Nagai e Rumi Ishiguro ne è stato il direttore della fotografia. Il montaggio è poi firmato da Daisuke Imai e Shoji Hata è il sound director.

La protagonista degli eventi è Maomao che è stata rapita e portata in un complesso vicino al palazzo dell’Imperatore dove le donne vivono e lavorano per i reali. Maomao può sembrare una ragazza come tante, ma è in realtà molto brillante, ha una mente acuta e una grande conoscenza della medicina, che rappresenta il suo segreto, grazie agli insegnamenti ricevuti dal padre. Tutto cambia quando incontra Jinshi, il capo eunuco, che vede oltre la facciata di Maomao e la fa diventare dama di compagnia della consorte preferita dell’Imperatore, in modo che possa controllare che la donna non venga avvelenata. Al suo fianco, Maomao inizia a scoprire tutto quello che accade dietro le quinte del palazzo e non tutto è quello che sembra. Con quello che sa, potrà mai vivere un’esistenza tranquilla o i suoi poteri deduttivi e l’insaziabile curiosità la porteranno a vivere ancora più avventure e affrontare nuovi pericoli?

Che ne pensate del trailer di The Apothecary Diaries? Seguirete la serie?

Fonte: ComicBook