The Bad Batch: nuovo spot e poster per la serie animata di Star Wars

Lucasfilm ha pubblicato un nuovo spot e un poster della stagione 2 di The Bad Batch, per ricordare l’uscita imminente della serie animata.

Oltre allo spot che potete vedere qui sopra e mostra i protagonisti in missione, è stato pubblicato anche un poster dedicato ad Hunter, che potete vedere qui sotto:

Nella serie tornerà Dee Bradley Baker come doppiatore dei cloni, e Michelle Ang come doppiatrice di Omega, che abbiamo scoperto essere una clone e replicante non modificata di Jango Fett.

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) sono i produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch con Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels”) impegnata nelle vesti di co-produttrice eseucutiva e Josh Rimes come produttore (“Star Wars Resistance”).

Cosa ne pensate del nuovo spot e del poster della stagione 2 di The Bad Batch? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube