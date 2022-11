Peacock ha pubblicato il teaser trailer di The Best Man: The Final Chapters, in arrivo sulla piattaforma entro fine anno.

Il teaser è stato pubblicato durante l’Urbanworld Film Festival, lo stesso evento in cui il film fu originariamente presentato nel 1999. Tutti gli otto episodi della serie limitata saranno disponibili dal 22 dicembre.

Basato sull’omonimo franchise cinematografico della Universal scritto e diretto da Malcolm D. Lee, la serie ritroverà Harper, Robyn, Jordan, Lance, Quentin, Shelby, Candace e Murch mentre le relazioni si evolvono e le lamentele passate riaffiorano nelle fasi della crisi di mezza età.

Nel cast ci sono Morris Chestnut, Melissa De Sousa, Taye Diggs, Regina Hall, Terrence Howard, Sanaa Lathan, Nia Long e Harold Perrineau.

La serie tv di Peacock è stata girata a New York City, New Jersey e nella Repubblica Dominicana. Malcolm D. Lee è creatore e produttore esecutivo della serie, oltre ad aver diretto qualche episodio e aver scritto l’intera serie.

Cosa ne pensate di questo teaser trailer per The Best Man: The Final Chapters? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline