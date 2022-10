Peacock ha condiviso il trailer della nuova serie The Calling, che debutterà negli Stati Uniti il 10 novembre, prodotta da David E. Kelley e Barry Levinson.

Il creatore di titoli di successo come Ally McBeal e Big Little Lies è coinvolto come showrunner, sceneggiatore e produttore. Levinson, invece, ha diretto più di una puntata, tra cui il pilot.

Hans Zimmer e Steve Mazzaro sono compositori della colonna sonora del procedural.

The Calling ha come protagonisti il detective della polizia di New York Avraham Avraham (Jeff Wilbusch), la cui fede nell’umanità rappresenta il suo superpotere quando si tratta di scoprire la verità. Guidato da un profondo senso della spiritualità e da principi religiosi, Avraham si ritrova a mettere in dubbio la propria umanità quando un’indagine apparentemente di routine non va come doveva.

La serie si basa sui romanzi scritti da Dror Mishani.

Nel cast ci sono anche Juliana Canfield, Karen Robinson e Michael Moley. Tra le guest star ci sono invece Chris Sullivan, Constance Zimmer, Ben Shenkman, Rafael Cebrián, Danielle Davenport, Noel Fisher, Annabelle Dexter-Jones, Christopher Mann, Steven Pasquale, Stephanie Szostak, Tony Curran, Matthew Del Negro, James Cusati Moyer, e Derrick Delgado.

Tutti gli otto episodi della prima stagione saranno condivisi online il 10 novembre.

Che ne pensate del trailer di The Calling? Lasciate un commento!

Fonte: IndieWire