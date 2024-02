Netflix ha pubblicato il trailer finale di The Gentlemen, la serie tv ideata da Guy Ritchie.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, conferma che la serie tv debutterà il 7 marzo 2024 con 8 episodi.

Gli otto episodi avranno come protagonista Theo James. Nel cast ci saranno anche Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Kaya Scodelario (Crawl), Daniel Ings (I Hate Suzie), Joely Richardson (Lady Chatterley’s Lover), Peter Serafinowicz (The Tick) e Vinnie Jones (Lock, Stock and Two Smoking Barrels).

Al centro della trama delle puntate c’è Eddie Horniman, che, dopo la morte del padre, scopre di ritrovarsi con la proprietà di una delle tenute dove si produce cannabis, tra le più conosciute in Europa.

Nel film Matthew McConaughey aveva la parte di Mickey Pearson, un americano che vive nel Regno Unito e gestisce un giro di affari imponente basato sul traffico di marijuana.

Il film era scritto, diretto e prodotto da Guy Ritchie che è coinvolto nella serie come autore, regista e produttore.

Matthew Read ha co-scritto il pilot e si occuperà della produzione in collaborazione con Marn Davies, che affianca il filmmaker alla stesura degli script, Bill Block e Ivan Atkinson,

The Gentlemen aveva nel proprio cast anche Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell, Jeremy Strong, Henry Golding e Hugh Grant.

Che ne pensate del trailer di The Gentlemen? Seguirete la serie?

