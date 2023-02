Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Il teaser dell’episodio 1×05 di The Last of Us, intitolato Endure and Survive, regala alcune anticipazioni.

La puntata è stata scritta da Craig Mazin e debutterà in anticipo sugli schermi americani di HBO Max nella serata di venerdì per evitare lo scontro con il Super Bowl.

In Italia l’episodio sarà disponibile su Sky on demand e in streaming su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti, mentre la messa in onda lineare resterà invariata.

Nel video promozionale del nuovo capitolo della storia di Ellie e Joel, i personaggi interpretati da Bella Ramsey e Pedro Pascal vengono coinvolti in una sparatoria, mentre si scopre qualche dettaglio in più su Henry e Sam.

Nel teaser è inoltre protagonista Kathleen, interpretata da Melanie Lynskey, ovvero la leader di un gruppo ribelle attivo a Kansas City. Il personaggio, non presente nei videogame originali, farà parte degli antagonisti della prima stagione.

Che ne pensate del teaser dell’episodio 1×05 di The Last Of Us? Cosa vi aspettate dal nuovo personaggio?

Potete rimanere aggiornaqti sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook