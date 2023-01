The Last of Us

HBO Max ha pubblicato un video speciale in cui i protagonisti di The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramsey si intervistano a vicenda, parlando anche di Game of Thrones.

I due attori si domandano a vicenda cosa porterebbero dal mondo di Game of Thrones nell’apocalisse del nuovo show. Pascal porterebbe l’appariscente costume di Oberyn Martell, giallo e accecante, mentre Bella Ramsey porterebbe l’armatura della stagione 8 così da poterlo difendere.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Vedreste i costumi di Game of Thrones nel mondo di The Last Of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant