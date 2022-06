The Office

Per celebrare l’uscita del nuovo film dei Minion, Illumination ha pubblicato una versione inedita della sigla di The Office.

A differenza di Michael, Dwight, Jim e Pam nella sigla però, ci sono i Minion e Gru. Ovviamente il capo resta Gru, indossando i vestiti di Michael Scott (Steve Carell, doppiatore di Gru in lingua originale).

Il video, che potete vedere qui sopra, ripropone tutte le scene più storiche di The Office, dalla zuppa di chilli di Kevin, alla prova antincendio, passando da piccole citazioni come Prison Gru.

Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo sarà nei cinema a partire dal 18 agosto, preceduto da un’anteprima (a pagamento) in cartellone per l’8, 9 e 10 agosto.

The Office è invece disponibile su Netflix e nella sezione Peacock di NOW.

Cosa ne pensate della collaborazione tra The Office e i Minion? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube