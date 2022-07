The Resort è la nuova serie con star Cristin Milioti e William Jackson Harper, in arrivo su Peacock il 28 luglio, di cui è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto è stato creato da Andy Siara, che ha l’incarico di showrunner con Allison Miller.

Al centro della trama c’è la coppia composta da Noah ed Emma che celebra il decimo anniversario all’Oceana Vista Resort quando scoprono degli indizi legati alla scomparsa, avvenuta 15 anni prima, di Sam Knowlston (Skyler Gisondo). I due protagonisti cercano di risolvere il mistero e gli eventi del passato iniziano a mettere alla prova la loro relazione, già in difficoltà.

Nel cast ci sono anche Gabriela Cartol, Luis Gerardo Mendez, Nina Bloomgarden, Parvesh Cheena, Michael Hitchcock, Debby Ryan, Dylan Baker, Becky Ann Baker e Nick Offerman.

Le prime quattro puntate sono dirette da Ben Sinclair (Dave), coinvolto anche come attore nel ruolo del proprietario del resort.

Cristin Milioti è stata recentemente protagonista della serie Made for Love, cancellata da HBO Max dopo due stagioni, dopo aver recitato in How I Met Your Mother.

Fonte: YouTube