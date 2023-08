BBC One, dopo averne condiviso il trailer, ha annunciato la data di uscita sugli schermi britannici della serie The Woman in the Wall, con star Ruth Wilson e Dayrl McCormack.

Il progetto scritto da Joe Murtaugh debutterà domenica 27 agosto con il primo episodio, seguito dalla messa in onda della seconda puntata nella serata di lunedì. L’emittente britannica non ha però chiarito se i quattro succesivi capitoli della storia seguiranno lo stesso approccio per quanto riguarda la programmazione e non ha svelato quando saranno disponibili in streaming su iPlayer.

La serie ha come star Ruth Wilson nella parte di Lorna Brady, una donna rinchiusa in un convento all’età di 15 anni e a cui è stato tolto il figlio che ha partorito quando era solo una teenager. Anni dopo la donna soffre di sonnambulismo e una mattina si risveglia trovando un cadavere nella propria casa, senza sapere se è lei la colpevole dell’omicidio.

Il detective Colman Akande sta invece occupandosi di un crimine apparentemente non collegato, ma quando incontra Lorna è costretto a confrontarsi con i propri segreti.

Lo show si ispira liberamente allo scandalo chiamato The Magdalene Laundries. In Irlanda delle donne sono infatti state rinchiuse in alcuni istituti e obbligate a lavorare, essendo colpevoli di avere avuto rapporti sessuali senza essere sposate.

Che ne pensate del trailer di The Woman in the Wall? Seguirete la serie?

Fonte: RadioTimes