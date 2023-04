Uscirà il 7 aprile su Netflix Transatlantic, la nuova serie originale di Anna Winger tratta dal romanzo di Julie Orringer e basata su una storia vera. Nell’attesa, ecco il trailer, che potete vedere qui sopra!

Protagonisti della miniserie in sette episodi Gillian Jacobs, Lucas Englander, Cory Michael Smith, Gregory Montel, Ralph Amoussou, Deleila Piasko, Amit Rahav e Corey Stoll.

“I miei genitori erano professori,” spiega Winger, “e molti dei loro amici e colleghi si erano rifugiati negli Stati Uniti, dove sono cresciuta, per scappare dalla Seconda Guerra Mondiale. Le loro storie così intense sulla loro fuga dall’Europa erano leggende: chi aveva utilizzato il Kindertransport, chi era passato da Shanghai, chi dal Giappone – e alcuni di loro erano stati aiutati da Varian Fry. Avevano addirittura lavorato con lui a Marsiglia. Ora vivo a Berlino da vent’anni, e dopo che l’influsso dei rifugiati dalla Siria e dall’Afghanistan in Germania nel 2015 ha toccato le nostre vite così profondamente, ho ripensato all’Emergency Rescue Committee e ho iniziato a lavorare a Transatlantic. Poi, durante la seconda settimana di riprese, è iniziata l’invasione Ucraina. Purtroppo ci siamo ritrovati a girare Transatlantic mentre una nuova guerra europea – e una nuova crisi dei rifugiati – stava accadendo in tempo reale. Ha conferito al nostro progetto un rinnovato senso di urgenza e uno scopo a tutti noi”.

Questa la trama di Transatlantic:

Marsiglia 1940-1941. Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

