Paramount+ ha condiviso il primo teaser della serie Tulsa King con star Sylvester Stallone.

Nel video, che potete vedere qui sopra, il protagonista, Dwight “Il Generale” Manfredi, si ritrova a Tulsa, Oklahoma, dove è inizialmente in difficoltà e inizia a rendersi conto che deve iniziare a occuparsi da solo della sua situazione. Il filmato regala un piccolo assaggio dell’atmosfera del progetto, ma per assistere alle disavventure del mafioso bisognerà però attendere, almeno per quanto riguarda la programmazione americana, domenica 13 novembre.

La nuova serie è stata creata da Taylor Sheridan, coinvolto come produttore esecutivo di Tulsa King in collaborazione con Terence Winter, impegnato anche alla regia, sceneggiatura e con l’incarico di showrunner.

Le riprese sono attualmente in corso a Oklahoma City e la storia racconta quello che accade a Dwight “Il Generale” Manfredi (Stallone) dopo aver trascorso 25 anni in prigione. Il suo boss lo esilia a Tulsa, Oklahoma, dove forma un gruppo di improbabili personaggi con l’obiettivo di creare un impero criminale.

Nel cast ci saranno anche Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza Jay Will, A.C. Peterson, e Garrett Hedlund.

Che ne pensate del teaser di Tulsa King? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube