Paramount+ ha condiviso il teaser della stagione 2 della serie Tulsa King, con protagonista il candidato all’Oscar Sylvester Stallone, svelandone la data di uscita: domenica 15 settembre.

Il candidato all’Oscar Taylor Sheridan, il candidato all’Oscar e scrittore Terence Winter e il regista plurinominato Craig Zisk sono i produttori esecutivi. Le riprese delle puntate inedite si stanno attualmente svolgendo in Oklahoma e ad Atlanta. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+.

Sylvester Stallone as Dwight “The General” Manfredi of the Paramount+ original series TULSA KING. Photo Cr: Brian Douglas/Paramount+. © 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Nella seconda stagione, Dwight (Stallone) e la sua banda continuano a costruire e a difendere il loro impero in crescita a Tulsa, ma proprio quando riescono ad ingranare si rendono conto di non essere gli unici a volersi imporre. Con le minacce incombenti della mafia di Kansas City e di un potente uomo d’affari locale, Dwight deve lottare per tenere al sicuro la sua famiglia e il suo gruppo e allo stesso tempo occuparsi di tutti i suoi affari. Inoltre, ha ancora delle questioni in sospeso a New York da risolvere.

Nel cast ci sono anche Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund e Dana Delany.

Oltre a Taylor Sheridan, Terence Winter e Craig Zisk, TULSA KING è prodotto da David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Sylvester Stallone, Braden Aftergood e Keith Cox, ed è distribuito da Paramount Global Content Distribution.

