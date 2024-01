Arriverà il 16 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la nuova serie italiana Un Amore, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si anticipa quello che accade quando i protagonisti, interpretati da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, decidono di incontrarsi dopo quasi venti anni trascorsi mantenendo i contatti tramite lettere. La situazione sarà però complicata, tra matrimoni in crisi e aspettative forse irreali.

La sinossi di Un Amore

La serie, in sei episodi, è diretta da Francesco Lagi e racconta una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza e che si sviluppa lungo due linee temporali distinte. Alessandro e Anna – interpretati da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti – si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. È una calda estate di fine Anni ‘90 e i due, poco più che maggiorenni, si innamorano subito. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto saranno costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

Un Amore è una serie creata da Enrico Audenino e Stefano Accorsi e scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi, Stefano Accorsi. Nel cast anche Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati. Con la partecipazione di Ottavia Piccolo che nella serie interpreta Teresa, madre di Alessandro, e gli esordienti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nei panni dei giovani Alessandro e Anna.

Le riprese, dopo una prima tappa in Spagna, si sono svolte principalmente a Bologna e dintorni. La nuova serie Sky Original è stata prodotta con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

Che ne pensate del trailer di Un Amore? Seguirete la serie?

Fonte: Comunicato stampa Sky