Il trailer italiano della serie Una spia tra noi – Un amico leale fedele al nemico, ambientata in Gran Bretagna durante il periodo della Guerra Fredda ispirata al bestseller del New York Times di Ben Macintyre “A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal”, è stato diffuso online in attesa dell’arrivo sugli schermi previsto il 17 luglio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Il progetto è stato creato dal produttore e sceneggiatore di Homeland – Caccia alla Spia Alex Cary ed è liberamente ispirato alla storia delle due spie britanniche e amici di vecchia data Nicholas Elliott e Kim Philby, interpretati da Damian Lewis (Homeland – Caccia alla spia, Billions) e Guy Pearce (Memento, Omicidio a Easttown, Domino).

Al centro della miniserie la complessa relazione di Elliott (Lewis), ufficiale dell’intelligence per l’MI6 e il suo caro amico e collega Kim Philby (Pearce) che, nel 1963, decide di disertare in Russia dopo aver lavorato segretamente come doppio agente per il KGB. L’amicizia tra i due protagonisti è la prospettiva attraverso la quale viene raccontato un episodio che influenza ancora oggi i rapporti tra la Russia e l’America. Quella dei due agenti è una storia di delicata duplicità, di lealtà, di fiducia e ovviamente di tradimento. Il comportamento di Kim ha avuto conseguenze devastanti non solo sulla sua amicizia con Nicholas ma su delicati equilibri politici e sociali, e ha danneggiato gravemente anche l’intelligence britannica e quella americana.

Nel cast del progetto, una produzione Sony, anche Anna Maxwell Martin (The Bletchley Circle) e Stephen Kunken (Billions).

Che ne pensate del trailer italiano di Una spia tra noi? Attendete il debutto sugli schermi?

Fonte: Comunicato stampa Sky