Netflix ha lanciato oggi il full trailer di Unica, il documentario su Ilary Blasi prodotto da Banijay Italia che arriverà sulla piattaforma streaming dopodomani. Se il primo teaser aveva lasciato qualche alone di mistero sugli argomenti che avrebbe trattato il film, questo trailer ci lascia capire che sarà incentrato soprattutto sulla storia d’amore tra la showgirl e conduttrice televisiva e il calciatore Francesco Totti. Nel video la Blasi e sua sorella parlano di come la coppia si è conosciuta e di come, dopo vent’anni, sia finita la loro storia d’amore: a un cetro punto vediamo anche la conduttrice in lacrime.

Scritto Peppi Nocera e Romina Ronchi e diretto da Tommaso Deboni, Unica uscirà il 24 novembre.

UNICA: LA TRAMA

Dopo tantissimi articoli di giornale, dichiarazioni, smentite e comunicati stampa Ilary Blasi racconta per la prima volta la fine della sua storia d’amore. Un ritratto totalmente inedito, intimo e sincero, arricchito dalle testimonianze di persone che da sempre le sono state accanto.

