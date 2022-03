Disney+ ha condiviso ildella serie, una produzione francese di genere sci-fi in arrivo il 23 marzo.Il video, che potete vedere qui sopra, mostra qualche anticipazione di quello che accade nei sei episodi mostrando i teenager che organizzano una festa in una misteriosa area situata apparentemente in un’ex struttura militare. Durante i festeggiamenti accade qualcosa di misterioso e alcuni di loro “scompaiono”, ritornando però in scena in versione adulta.

Universi Paralleli racconta la storia di quattro amici – Bilal, Romane, Samuel e Victor – la cui vita viene sconvolta da un misterioso evento che li separa e li fa entrare in diverse dimensioni temporali. I quattro teenager devono quindi cercare di capire cosa è accaduto e provare a ritornare nella situazione iniziale.

Nel cast ci sono Thomas Chomel, Omar Mebrouk, Jules Houplain, Jade Pedri, Naidra Ayadi e Guillaume Labbé. Tra gli interpreti ci sono anche Gil Alma, Elise Diamant, Dimitri Storoge, Agnès Miguras, Maxime Bergeron, Victoria Eber e Timoté Rigault.

La serie è stata creata da Quoc Dang Tran (Marianne) e Anastasia Heinzl. Alla regia, invece, Benjamin Rocher e Jean-Batiste Saurel.

Che ne pensate del trailer di Universi paralleli? Lasciate un commento!

Fonte: Variety