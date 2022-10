Su Canale 5 stasera, in prima serata, andrà in onda l’episodio 3 della serie Viola come il mare con star Francesca Chillemi e Can Yaman, di cui Mediaset ha condiviso anticipazioni e i nuovi promo.

Il progetto è co-prodotto da Rti e LuxVide e alla regia è impegnato Francesco Vicario.

Viola come il mare è ambientata a Palermo e segue le vicende della giornalista Viola Vitale (interpretata da Francesca Chillemi) e dell’ispettore capo della Polizia Francesco Demir (interpretato da Can Yaman).

La trama dell’episodio 3 di Viola come il mare

Demir continua le sue indagini sul traffico di esseri umani, ma Farah non sembra sapere molto. Le indagini sulla morte di un imprenditore, intanto, coinvolgono un giornalista di punta di Sicilia Web News.

Mentre la redazione è in subbuglio, Viola riesce a essere felice accanto a Raniero, che cerca di aiutarla nella ricerca del padre. Proprio grazie a Raniero, Viola scopre che sua madre aveva fatto una visita a Palermo pochi anni prima. Non ne sapeva niente, ma forse è la chiave per rintracciare suo padre.

Il trailer e il promo

Mediaset ha condiviso online un trailer (che potete vedere nell’embed in alto nella notizia) e un promo mostrano in anteprima alcune delle scene che andranno in onda durante il terzo episodio della serie, in onda il 14 ottobre.

Ecco il promo:

