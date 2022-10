Su Canale 5 stasera, in prima serata, andrà in onda l’episodio 2 della serie Viola come il mare con star Francesca Chillemi e Can Yaman, di cui Mediaset ha condiviso anticipazioni e i nuovi promo.

Il progetto è co-prodotto da Rti e LuxVide e alla regia è impegnato Francesco Vicario.

Viola come il mare è ambientata a Palermo e segue le vicende della giornalista Viola Vitale (interpretata da Francesca Chillemi) e dell’ispettore capo della Polizia Francesco Demir (interpretato da Can Yaman).

La trama dell’episodio 2 di Viola come il mare

Sebbene la malattia sia sotto controllo, Viola Vitale continua a cercare suo padre e chiede aiuto anche a Francesco Demir, da cui si sente anche attratta. Ma l’ispettore capo, che ha avuto un’infanzia difficile, al contrario della giornalista, non crede nell’amore. I due continuano a collaborare indagando sull’omicidio di una ex prostituta.

Sulle tracce del padre, Viola Vitale approda nell’azienda agricola di proprietà di Raniero, un ragazzo affascinante che comincia a farle una corte spietata. Intanto Francesco Demir continua a investigare sul traffico di esseri umani e quando in un container al porto trova la giovane Farah, contravvenendo a ogni regola, la nasconde a casa sua. Ma nel frattempo si è aperto un altro caso: la misteriosa morte di Laura Scalise.

I promo

Online sono stati condivisi alcuni brevi video promozionali che mostrano in anteprima alcune delle scene che andranno in onda durante il secondo episodio.

Ecco i video:

Che ne pensate delle anticipazioni dell’episodio 2 di Viola come il mare? Lasciate un commento!

Fonte: Mediaset Infinity