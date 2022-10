Viola come il mare torna con l’episodio 5 la sera del 28 ottobre su Canale 5 e Mediaset ha condiviso i promo e le anticipazioni del nuovo appuntamento della serie con star Francesca Chillemi e Can Yaman.

Il progetto è co-prodotto da Rti e LuxVide e alla regia è impegnato Francesco Vicario.

Viola come il mare è ambientata a Palermo e segue le vicende della giornalista Viola Vitale (interpretata da Francesca Chillemi) e dell’ispettore capo della Polizia Francesco Demir (interpretato da Can Yaman).

La trama dell’episodio 5 di Viola come il mare

Mentre Viola sembra incerta all’idea di una convivenza con Raniero e Demir è amareggiato perché si sente ingannato da Farah, il sospetto avvelenamento di una giovane atleta e la morte di un noto imprenditore porta i due a lavorare di nuovo insieme. Ma per Viola sono giorni importanti anche per la sua indagine personale, e l’amica Tamara le offre un fondamentale aiuto per rintracciare l’uomo che potrebbe essere suo padre. A seguito di un’ipotesi che avrebbe potuto dare una svolta alle indagini sul traffico di esseri umani, Demir ha un’intuizione che potrebbe rivelare una verità preoccupante.

Il trailer e il promo

Mediaset ha condiviso online un trailer (che potete vedere nell’embed in alto nella notizia) e un promo che mostrano in anteprima alcune delle scene che andranno in onda durante il quinto episodio della serie, in onda il 28 ottobre.

