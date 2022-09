Viola come il mare è la nuova serie diretta da Francesco Vicario in arrivo da stasera, venerdì 30 settembre, in prima serata su Canale 5, ecco le anticipazioni e il trailer.

La produzione e le location

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Simona Tanzini e pubblicato da Sellerio Editore. La produzione è stata curata da Lux Vide in collaborazione con RTI e i protagonisti saranno Francesca Chillemi e Can Yaman.

La prima stagione è composta da 12 episodi della durata di 50 minuti.

Le riprese si sono svolte nelle città di Terrasini, in provincia di Palermo, Civita Castellana situata in provincia di Viterbo, Frascati e Ostia situate in quella di Roma.

La trama di Viola come il Mare

Nella serie Francesca Chillemi interpreta l’ex miss Italia Viola Vitale. Trasferitasi a Palermo per ritrovare il padre mai conosciuto, Viola trova lavoro nella redazione di Sicilia WebNews come giornalista di cronaca nera. Durante la prima indagine incontra un affascinante Can Yaman, che interpreta l’Ispettore Capo Francesco Demir; i due iniziano un rapporto fatto di collaborazione alle indagini e scontri, ma anche di un’evidente attrazione. Viola si rivela un’alleata preziosa per Demir: infatti ha un’insolita capacità di capire le persone al di là delle apparenze che la aiuta a risolvere i casi più intricati.

Le anticipazioni del primo episodio

La trama della prima puntata anticipa:

Tornata a Palermo dopo anni nel mondo della moda parigina, Viola è sulle tracce del padre che ricorda appena, ma che ha bisogno di ritrovare per un motivo decisamente importante e non più rinviabile. Il nuovo – e per lei insolito – lavoro come cronista di nera le farà conoscere l’affascinante e determinato Ispettore Capo Francesco Demir. Ma, proprio la prima volta che lo incontra, è lei a finire indagata per la morte di una giovane donna. Mentre le prime segnalazioni sul padre sembrano dare una speranza a Viola, al centro della cronaca irrompe il tentato omicidio di un ragazzo: la giornalista è incaricata di seguire le indagini, e ancora una volta il suo insolito talento si rivelerà fondamentale per la soluzione del caso. L’ispettore Demir è sempre più colpito da Viola, tanto da chiederle un aiuto per un’indagine non ufficiale.

Il cast

Nel cast ci sono anche Simona Cavallari nel ruolo di Claudia Foresi, Mario Scerbo in quello di Alex, Chiara Tron che sarà Tamara, Ruben La Malfa nei panni di Carmelo, Giovanni Nasta che sarà Turi D’Agata, Daniele Virzì nei panni di Rosario, David Coco che ha la parte di Santo Buscemi, Tommaso Basili che sarà Domenico Parisi, Romano Reggiani nei panni di Raniero Sammartano, Alessia D’Anna che sarà Fiorella, Davide Dolores nei panni del Dottor Pierangelo Aiello, e Kyshan Wilson che sarà Farah.

Il promo del primo episodio della serie

