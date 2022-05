HBO ha condiviso ildelladi, confermandone così lasugli schermi americani. La prossima stagione dello show prenderà infatti il via su HBO e HBO Max il 26 giugno.

Il video, intitolato It doesn’t look like anything to me, sulle note della canzone Perfect Day di Lou Reed propone un montaggio di scene con al centro i personaggi interpretati da Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan.

Il teaser non ha alcun dialogo ma propone una versione distopica di New York, persone che ballano per le strade, mosche e api, lotta per la sopravvivenza, l’Uomo in Nero, alberi che prendono fuoco e molto sangue.

Gli otto episodi della quarta stagione vengono descritti come “un’odissea oscura sul destino della vita senziente sulla Terra”.

La serie è creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, impegnati anche come produttori in collaborazione con Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis e Ben Stephenson.

