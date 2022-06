In preparazione all’inizio della stagione 4 di Westworld, HBO ha pubblicato un utile video riassunto delle puntate precedenti.

Nel video, che potete vedere qui sopra, vengono raccontate le vicende delle tre stagioni seguendo tutti i protagonisti, da Dolores (Evan Rachel Wood) a Caleb (Aaron Paul).

Vi ricordiamo che i nuovi episodi nella versione doppiata saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 4 luglio, e, in contemporanea assoluta con HBO, dal 27 giugno on demand in versione originale sottotitolata.

Nel cast della stagione della serie ci saranno anche Evan Rachel Wood, Emmy winner Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan.

La serie è stata creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, produttori esecutivi del progetto ispirato al film scritto da Michael Crichton.

Nel team della produzione anche Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson.

